المهاجم المغترب كريم بوحميدي أولى صفقات وفاق سطيف

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، تعاقدها مع المهاجم المغترب، كريم بوحميدي، قادما من دوري لوكسمبورغ.

وخاض المهاجم المغترب، بوحميدي (من مواليد 1998) العديد من التجارب في البطولات الأوروبية، منذ أول موسم احترافي له 2019-2020.

وحمل ألوان أندية كريتاي و مارينيان الناشطين في دوري “ناسيونال2″، و بيزيغس وليون ديشار في دوري “ناسيونال3)،

كما خاض تجربة في نادي لوكوموتيف صوفيا البلغاري. بينما لعب بوحميدي هذا الموسم في صفوف نادي سويفت هيسبرانغ في دوري لوكسمبورغ، وخاض معه 14 مواجهة، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.