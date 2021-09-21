المهاجم حمزة زايدي يوقع موسمين في المولودية

أعلن فريق مولودية الجزائر اليوم الثلاثاء عن إستقدام المهاجم السابق لفريق شبيبة الساورة حمزة زايدي الذي وقع على عقد لمدة موسمين مع العميد بعد فسخ عقده بالتراضي مع الفريق البشاري.

ويعتبر المهاجم حمزة زايدي من مواليد 9 نوفمبر 1990 وهو الذي فسخ عقده بالتراضي مع شبيبة الساورة، وينشط زايدي في الأصل كجناح أيسر حيث لعب لمدة عشر سنوات مع شبيبة الساورة وكانت له تجربة مع مولودية باتنة في الفترة الممتدة بين 2013 و 2015.

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