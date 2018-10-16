المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السمفونية.. المزج بين الفلكلور وعصر النهضة الموسيقية

ألهبت مجموعات موسيقية للآلات الوترية من اسبانيا و كوريا الجنوبية و أوكرانيا، سهرة أمس خشبة مهرجان الجزائر الثقافي الدولي العاشر للموسيقى السمفونية.

مقدمة أعمالا موسيقية مستوحاة من الموسيقى الكلاسيكية العالمية بحضور جمهور غفير.

وأحيت السهرة الفنية ثلاث مجموعات موسيقية توالت على مدار ساعتين و نصف ساعة من الزمن.

حيث قدمت العديد من القطع موسيقية من مختلف العصور بين القرنين ال16 و ال20.

و أدت الفرقة الوترية ” كازا ميديتيرانو” التي تزور الجزائر العاصمة للمرة الأولى بقيادة أنريكي مونتيسينوس بارا.

قرابة عشر وصلات موسيقية من القرن ال18 .

كما قدمت “المجموعة الكلاسيكية الرباعية” التي تمثل كوريا الجنوبية تحت قيادة سول دانيال كيم تشوي عازف الكمان أربع مقاطع موسيقية تزاوج بين” الفلكلور وعصر النهضة”.

وأعرب قائد الفرقة الموسيقية “الأوركسترا السمفونية للإذاعة الوطنية لأوكرانيا”، فلاديمير شيكو عن سعادته بعودته الى الجزائر العاصمة.

لأجل المشاركة في المهرجان ب 3 معزوفات جديدة من أصل نحو 10 قطع قدمتها الفرقة.

وعلاوة على الجزائر، تشارك 13 دولة من بينها جنوب افريقيا واليابان و التشيك في هذا المهرجان.

الذي ينظم تحت اشراف وزارة الثقافة، بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وكذا أوبرا الجزائر العاصمة.

وتتواصل فعاليات مهرجان الجزائر الثقافي الدولي العاشر للموسيقى السيمفونية إلى غاية 19 من أكتوبر بأوبرا الجزائر العاصمة.