المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية بقالمة يعود إلى أحضان المسرح الروماني

سيعود المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية بقالمة إلى أحضان المسرح الروماني من خلال طبعته الـ 11.

التي ستفتتح مساء يوم غد الأحد وإلى غاية 15 أوت الجاري وذلك بعد تنظيم عدّة طبعات سابقة بالملعب البلدي.

حسب ما أكّده اليوم السبت محافظ المهرجان كريم بعلي.

وأوضح نفس المسؤول بأن احتضان المسرح الروماني الذي يتوسط مدينة قالمة لهذه التظاهرة.

سيعطيها “ميزة خاصة” ويضفي عليها أجواء فنية رائعة.

مذكّرا بأنّ هذا الهيكل الثقافي الذي يعود إلى الحقبة الرومانية قد احتضن في السابق الطبعة الثانية من ذات المهرجان و ذلك سنة 2007 وكذا الطبعة السادسة الّتي كانت سنة 2011 .

وأوضح المتحدّث بأنّه تمّ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان السير الجيد للسهرات المبرمجة مع المحافظة على هيكل المسرح الروماني.

مبرزا بأنه تم الاتفاق مع الإدارة المسيرة للمسرح على أن لا يزيد الجمهور الحاضر في كل سهرة عن 2500 حاضر.

رغم أنّ المسرح يتسع لما يقارب 4500 مقعد.