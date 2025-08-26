المهرجان الجزائري للكسكس يحط رحاله بفرنسا نهاية سبتمبر المقبل

تستعد قاعة جاك بريل بمدينة فيليبنت الفرنسية، يومي 27 و28 سبتمبر المقبل، لاحتضان فعاليات المهرجان الجزائري للكُسكس.

وتهدف هذه المبادرة، إلى إبراز غنى المطبخ الجزائري والتعريف بتراثه الثقافي، فضلاً عن تعزيز جسور التبادل والتواصل بين مختلف الثقافات.

ويسعى المهرجان، الذي تنظمه جمعية أشعة الورد برئاسة حكيمة مكساوي، إلى ترسيخ مكانة الكُسكس. كأحد أبرز رموز الهوية الجزائرية ووسيلة للتقارب الإنساني. إلى جانب الترويج للحرف اليدوية والمنتجات التقليدية القادمة من الجزائر.

برنامج متنوع يجمع المذاق والفن

ويتضمن الحدث تنظيم مسابقة “أفضل كُسكس جزائري”، إلى جانب عروض للطهي الحي وورشات عملية تُمكّن الزوار من التعرف على أسرار إعداد الكُسكس التقليدي.

كما ستُعرض وصفات وأنواع مختلفة من هذا الطبق التراثي تمثل تنوع المطبخ الجزائري.

وسيكون للجانب الحرفي والفني نصيب بارز من المهرجان، من خلال أجنحة مخصصة للمنتجات التقليدية. مثل التوابل، الفخار، والمصنوعات اليدوية.

إضافة إلى عروض موسيقية ورقصات شعبية تعكس ألوان الثقافة الجزائرية.

كما سيُخصص فضاء للمطاعم لتمكين الزوار من تذوق أطباق متنوعة من المطبخ الجزائري.

فضاء مثالي لاحتضان الفعالية

وقد وضعت بلدية فيليبنت تحت تصرف المنظمين قاعة جاك بريل التي تتميز بسعة استقبال تصل إلى 500 زائر يومياً. مع توفر مواقف للسيارات وسهولة الولوج لذوي الاحتياجات الخاصة. فضلاً عن مرونة في تهيئة الفضاءات لاحتضان الأجنحة والأنشطة المختلفة.

أهداف ثقافية واقتصادية

إلى جانب البعد الثقافي، يهدف المهرجان إلى دعم النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تنشيط عمل الحرفيين والتجار والمنتجين. والمساهمة في الترويج السياحي والطبخي للجزائر في فرنسا

كما يراهن المنظمون على جعل هذه التظاهرة موعداً سنوياً دائماً.

وتؤكد حكيمة مكساوي أن المهرجان يمثل “فرصة للاحتفاء بثراء التراث الجزائري وتعزيز روابط التضامن والتبادل بين مختلف الجاليات”.

داعية الجمهور للحضور والاستمتاع بـ”رحلة فريدة في عالم النكهات والألوان الجزائرية”.