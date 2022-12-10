قناة النهار المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية.. الصحراء قبلة للسياح بقلم قناة النهار نشر في 10 ديسمبر 2022 - 15:22 سياحة شارك غرِّد أرسل 69 0 المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية.. الصحراء قبلة للسياح إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ztkTM اقرأ أيضا حسين آشيو: المشكلة أنكم تحبون أمجاد الماضي وأنا جيت نهدر على المونديال ماشي على الجزائر قناة النهار 30 نوفمبر نساء تخترن العمل في معاصر الزيتون لتوفير دخل لهن ولعائلتهن قناة النهار 20 نوفمبر النهار breakfast.. تحضير السفنج السوفي مع إبراهيم خامسة قناة النهار 30 نوفمبر مدير الثقافة بسطيف يكشف الأضرار التي لحقت بتمثال عين الفوارة بعد محاولة تحطيمه ليلة أمس قناة النهار 03 ديسمبر محمد الخراز: على المنتخبات العربية التخلص من عقلية الإنهزامية والتمسك بعقلية الفوز والثقة بالنفس قناة النهار 01 ديسمبر صيد بحري: رفع حطام 587 سفينة قديمة ومهملة..قصد إعادة بعث نشاط الصيد قناة النهار 07 ديسمبر شـــــاهد..وائل ووالده يؤديان أغنية "رانا جيناك" بطريقة رائعة قناة النهار 09 ديسمبر النهار Breakfast .. حمص دوبل زيت مع سعيد قناة النهار 23 نوفمبر رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد حضور إفتتاح مونديال 2022 بدولة قطر قناة النهار 21 نوفمبر ميلة: البناء على حافة الوديان .. خطر يتربص القاطنين بمحاذاتها رغم التحذيرات قناة النهار 30 نوفمبر