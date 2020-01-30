المهندس حسين رضوان فخر الجزائر بحاجة للتصويت عليه

طلب المهندس المعماري الجزائري الأستاذ ” رضوان حسين “التصويت عليه في المسابقة العالمية لتصميم برج منارة للحظارة الاسلامية المقامة في الدوحة بدولة قطر

وجاء طلب المهندس رضوان حسين التصويت له بعد فوزه في المرحلة الإبتدائية وانتقاءه من بين 70 مشروع الأوائل ضمن مجموعة كبيرة من المشاركين بمشاريع من كل أنحاء العالم لاختيار في الاخير مشروعين .

ويكون التصويت يكون لصالح ولفائدة السيد B29 hussein Radwan الذي يحمل رقم B29 واكد المهندس رضوان بأن تصويت الجزائريين له فخر للجزائر أولا وأخرا

و للتصويت له وجب الدخول إلى رابط المسابقة www.Bunyan.me وإختيار B29 hussein Radwan

وتجدر الإشارة إلى أن التصويت يكون بالضغط في الخانة الحمراء التي تحمل رقم و إسم المتسابق و يكون مرة واحدة فقط.

ولنجاح عملية التصويت الرجاء الحذر أثناء التنقل بين خانات المتسابقين بمسح شاشة الهاتف لأن أي خطأ و ضغط على خانة أخرى ستصوت على شخص آخر ، الصورة المنشورة تبين خانة المتاسبق