المهندس رضوان حسين يحتاج التصويت في مسابقة تصميم برج منارة في قطر

يحتاج ممثل الجزائر المهندس المعماري الأستاذ رضوان حسين، للتصويت عليه في المسابقة العالمية لتصميم برج منارة للحضارة الإسلامية المقامة في الدوحة بدولة قطر.

وفاز رضوان حسين،في المرحلة الابتدائية، وتم انتقائه من بين 70 مشروع الأوائل ضمن مجموعة كبيرة من المشاركين بمشاريع من كل أنحاء العالم لاختيار في الأخير مشروعين.

ويتم، التصويت عبر رابط المسابقة www.Bunyan.me .

ويكون التصويت لصالح رضوان حسين، الذي يحمل رقم B29 فنرجو منكم التصويت فخرا للجزائر ورفعا لرايتها في المحافل الدولية.

ولنجاح عملية التصويت الرجاء الحذر أثناء التنقل بين خانات المتسابقين بمسح شاشة الهاتف لأن أي خطأ وضغط على خانة أخرى ستصوت على شخص آخر.

للإشارة، لم يبق من وقت المسابقة سوى 24 ساعة.