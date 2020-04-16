المهندس لطفي مخناش يكشف عن الشروع في تطوير نظام للكشف المبكر عن سرطان الثدي

كشف المهندس لطفي مخناش مؤسسة الأرضية الرقمية لوزارة الصحة عن شروع فريقه التقني على تطوير نظام من الذكاء الصناعي للكشف المبكر على سرطان الثدي

وبخصوص المنصة التي وضعت في خدمة وزارة الصحة لمكافحة وباء كورونا، أكد ذات المتحدث ان هذه المنصة تغطي التراب الوطني وتسرع من اتخاذ القرار الصائب في القطاع الصحي، داعيا السلطات في الجزائر الى ضرورة الاسراع في دخول الرقمنة.

وقال مخناش لدى حلوله هذا الخميس ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” القناة الإذاعية الأولى إن شركته التي أنشأها عن طريق اجراءات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب Ansej – تعكف حاليا على تطوير نظام رقمي يشتغل ضمن الذكاء الصناعي للكشف المبكر عن خلايا السرطان، وهو النظام الذي تعتمد شركة غوغل.

وأضاف ذات المتحدث أن نتائجه تصل دقتها الى 95 بالمئة، مؤكدا أن حاجة الجزائر إلى نسخة محلية من هذا النظام من شأنها تسهيل التعرف على اسباب المرض وخارطة انتشاره وهو ما يسهل اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت والمكان المناسب للفئة المناسبة.

كما عاد ضيف الصباح الى مساره التكويني كاشفا عن تخرجه من جامعة باب الزوار والتحاقه بإحدى الجامعات الفرنسية لتحضير الدكتوراه التي تخلى عنها فيما بعد وعاد الى الجزائر ليؤسس شركته سنة 2014، ويخصصها للبحث في البرمجيات بمساعدة شركة الريان.

وحول المنصة التي وضعت في خدمة وزارة الصحة أكد مخناش ان هذه المنصة الرقمية كانت معدة سلفا لتقديم خدمات ضمن انظمة معلومات قادرة على تسيير الموارد المالية والبشرية.

وكانت هذه الخدمة قد وضعت مجانا في خدمة وزارة الصحة بعد تفشي وباء كورونا كما سهلت المنصة للمستشفيات الحصول على نتائج الفحوصات من معهد باستور مباشرة بعد خروجها.