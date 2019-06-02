المهن التمثيلية تكشف حقيقة وفاة الفنان المصري “حسن حسني”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفنان المصري الشهير، “حسن حسني”، بعد تعرضه، لمتاعب صحية.

وأكد نقيب المهن التمثيلية، الدكتور “أشرف زكي”، أن خبر وفاة “حسن حسني”، هى شائعة يتعرض لها النجوم، بعد الاصابه بأى متاعب صحية.

وكان الفنان “حسن حسني”، قد مر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية، مما استدعى نقله للعلاج بأحد المستشفيات.

كما تقدم الدكتور “أشرف زكي”، بخالص الشكر والتقدير، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة “تامر مرسي”، لرعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير “حسن حسني”.

يذكرأن الفنان “حسن حسني”، ظهر بدور شرفى ضمن أحداث مسلسل “أبو جبل”، لـ”مصطفى شعبان”، والذي يعرض هذه الأيام، وكان ظهوره لافتا ومميزا.