المواد الصيدلانية التي لا تحمل “كود بار”ممنوعة من التصدير بداية من 2020

كشف مدير الدراسات بوزارة التجارة سامي قليانه بحلول سنة 2020 ستصبح كثير من المنتجات الصيدلانية التي لا تحمل (كود بار) رقم تعريف افقي ستصبح ممنوعة من التصدير

وأكد ذات المسؤول أن هذه المواد ستكون ممنوعة من التصدير نحو كل الدول الأوروبية و كذا القارة الأمريكية و 24 بلدا إفريقي، وذلك بعد أن سنت هذه الدول قوانين تمنع ذلك.

وأضاف أنه من الضروري اليوم على المنتجين الجزائريين التماشي مع هذه المعطيات و تزويد منتجاتها بالرقم التعريفي الأفقي.

كما أكد نفس المسؤول انه تم تسجيل عدد معتبر من المخالفات قام بها منتجون جزائريون، حيث يستخدمون رقم تعريف خاص بدول أجنبية على منتجاتهم المحلية.

وحسب ذات المتحدث، فإن هؤلاء المنتجين يقومون بهذا التحايل بغرض تغليط الزبائن بخصوص بلد المنشأ، مؤكدا أن الوزارة ستتابعهم قضائيا من أجل معاقبتهم بخصوص هذه المخالفات.