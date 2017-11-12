 المواد الصيدلانية ممنوعة على “الحفافات”

منعت وزارة التجارة إستعمال المواد الصيدلانية خلال جلسات التجميل أو العناية بالبشرة بصالونات الحلاقة.

وحسب القرار الوزاري المشترك الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تم منع كل الممارسات الطبية بقاعات الحلاقة والتجميل.

مع العمل بالأغراض التجميلية فقط دون غيرها، وأن يستعمل المواد التجميلية فقط خلال عملهم، وعدم إستعمال أي منتوج صيدلاني.

وعدم الاعتماد على المواد الصيدلانية أو الطبية، وتفادي استعمال الكلمات التي لها دلالات طبية خاصة في الدعاية لمحل الحلاقة.

كما دعت الوزارة ممارسي الحلاقة الى ضرورة اخراج القمامة خارج قاعة الحلاقة، وتطهير الأدوات المستعملة بالطرق الملائمة.

كما أقر القرار الوزاري إجراءات صحية صارمة، خاصة في ما يتعلق بإستعمال شفرات الحلاقة مرة واحدة فقط.

إضافة إلى ضرورة تبديل المناشف والمآزر وتعقيمها أو تطهيرها بمواد فعالة لكل زبون.