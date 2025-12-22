المواطنون المتأخرون عن تسديد فواتير الكهرباء والغاز..هذا ما ستقوم به سونلغاز

وجه وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، تعليمات هامة إلى مجمع سونلغاز. تتضمن جملة من التدابير التسهيلية لفائدة الزبائن المتأخرين عن تسديد فواتيرهم.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، خليل هدنة، اليوم الاثنين، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية. أن هذه التعليمات تقضي بعدم قطع الكهرباء والغاز عن الزبائن المنتظمين في التسديد. الذين لم يسددوا سوى فاتورة واحدة فقط، في خطوة تهدف إلى مراعاة الوضعية الاجتماعية للمواطنين.

كما شدد الوزير على ضرورة التزام مصالح سونلغاز عبر كامل التراب الوطني بعدم تنفيذ عمليات قطع الكهرباء يوم الخميس. تفاديًا لإرهاق الزبائن خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومنحهم فرصة. إضافية لتسوية وضعياتهم في أقرب الآجال.