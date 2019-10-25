المواطنون مدعوون لتقديم تظلم للبلدية لمن أغفل تسجيل إسمه في القائمة الإنتخابية

أفادت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أنه يمكن للمواطنين الذين أغفل تسجيل أسمائهم في القائمة الإنتخابية التقدم بتظلم لدى رئيس اللجنة بالبلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية.

وجاء في بيان للسلطة، أن القرار جاء عملا بأحكام المواد 18 و19 و20 من القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات المعدل والمتمم.

وأضاف البيان، أنه يمكن للمواطنين أيضا تقديم اعتراض لشطب شخص مسجل بغير وجه حق أو لتسجيل شخص مغفل.

على أن يقدم هذا الإعتراض خلال 10 أيام الموالية لإعلان اختتام المراجعة الدورية السنوية للقوائم الإنتخابية.

وأشار البيان، إلى أنه في حال صدور قرار برفض الإعتراض يمكن للأطراف المعنية تسجيل طعن أمام المحكمة العادية المختصة إقليميا.

ويكون ذلك في ظرف 05 أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار طبقا للمادة 21 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.

وأعلمت اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات، بأن عملية التحرير والمصادقة على عقود الوكالات ستتواصل إلى يوم الأحد 8 ديسمبر 2019.