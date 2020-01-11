المواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء بمساجد الجمهورية

أدى اليوم السبت، المواطنون، عبر كافة مساجد الجمهورية صلاة الاستسقاء.

وقد دعت وزارة الشؤون الدينة والأوقاف، الأئمة، وكافة المواطنين لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم السبت.

وأبرقت الوزارة إلى مديريات الشؤون الدينية تعليمة تطلب فيها بإقامة الصلاة السبت المقبل الموافق لـ11 جانفي على الساعة الـ10:00 صباحا بجميع المساجد.

وأهابت الوزارة بالأئمة أن يغتنموا أوقات الدروس والصلاوات للتذكير بمعاني وأحكام وآداب صلاة الاستسقاء.

وطالبت بدعوة الناس إلى التوبة والإستغفار، الصيام قبل صلاة الإستسقاء، والتصدق على الفقراء و المساكين.

ودعا الأئمة عبر مختلف مساجد الوطن، المواطنين الى الإكثار من من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله.

كما دعوا الى الإحسان والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار.