المواطنون يؤدون صلاة الغائب على روح مرسي ويهتفون ضد سيسي بالبليدة

شهدت مختلف مساجد وساحات ولاية البليدة اقامة صلاة الغائب على روح الرئيس المصري المعزول محمد محمد مرسي عيسى العياط.

الذي توفى يوم الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 68 سنة أثناء محاكمته بالقاهرة.

بعد 6 سنوات قضاها بسجن القاهرة ،حيث أصيب الرئيس السابق بنوبة قلبية أثناء حديثه للقاضي بعد أن طلب الكلمة في قضية تخابر مع حركة حماس الفلسطينية.

كما هاتف الألاف من مواطنين خلال مسيرة الجمعة بالبليدة ضد رئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع المصري السابق الذي عينه رئيس مرسي.

قبل أن يقوم بالانقلاب عليه سنة 2012 , المواطنين طالبوا بمحاكمة السيسي في محاكم الدولية خلال مسيرة جمعة 18 .