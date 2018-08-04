المواطنون يقاطعون حفلا فنيا محليا بالوادي

دعوا إلى أداء صلاتي المغرب والعشاء في الحديقة

عرف الحفل الغنائي المنظم من طرف قطاع الثقافة، يوم أمس، عزوفا كبيرا لسكان ولاية الوادي، حيث تم تخصيص مسرح دار الثقافة لاحتضانه، من أجل استقبال جمهور كبير من سكان الولاية، لكن حملات المقاطعة التي انطلقت من ولاية ورڤلة وصلت إلى عدة ولايات أخرى، منها ولاية الوادي التي ألغي بها حفل سابق كان مقررا بالحديقة النباتية، وتم استبداله بحفل محلي، أحياه الفنان عبد الله مناعي والمنشد كمال رزوق.

وحسب المعاينة الميدانية لـ«النهار»، فإن عدد الجمهور لم يتجاوز الخمسين، أغلبهم من الأطفال وبعض الشباب، أما البقية فهم من طاقم قطاع الثقافة.

وأكدت مصادر مطلعة أن والي الوادي أعطى تعليمات شفوية إلى مختلف رؤساء الدوائر وقطاع الشباب والرياضة بتجنيد الجميع لحضور الحفل، حيث خصصت بعض البلديات حافلات لنقل الشباب إلى دار الثقافة، لكنها لم تلق استجابة من طرف المواطنين، إذ تجاوز عدد عناصر الأمن الوطني سواء بالزي الرسمي أو المدني عدد الجمهور.

كما عرف محيط دار الثقافة عمليات توقيف لبعض المنحرفين، الذين كانوا في حالة سكر، تم تحويلهم على مقر أمن الولاية.

ومن جهة أخرى، كان مقررا حسب نداءات في مواقع التواصل الاجتماعي، أداء صلاة المغرب والعشاء في الحديقة النباتية، التي تم غلقها يوم أول أمس، ووضع لافتة توضح أنها في حالة صيانة وتوجيه قاصديها إلى دار الثقافة، لكن جل العائلات رفضت التوجه نحو الحفل وتفضيل بيوتهم أو الكثبان الرملية، على الحضور إلى حفل فني كان من الأفضل توجيه مداخيله نحو مشاريع تنموية بالولاية.