المواطن في رحلة البحث عن مخدر الأسنان بولاية سيدي بلعباس
بقلم عاشور عبد الكريم
اشتكى العديد من المرضى المتوجهين لعيادات المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لسيدي بلعباس من الإنعدام التام لمخدر الأسنان لاكتر من 20 يوم. كما تعتبر هذه المادة أساسية في علاج المريض و ان طبيب الاسنان اصبح غير قادر على العمل بدونه مما شكل قلق كبير لدى المواطنون .
في حين حاولنا الإتصال بمسؤولة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي بلعباس غير انها لم ترد على انشغلات المرضى لمعرفة اسباب الحقيقة وراء اختفاء هذه المادة الأساسية”مخدر الاسنان”
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