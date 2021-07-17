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أخبار الجزائر

المواطن في رحلة البحث عن مخدر الأسنان بولاية سيدي بلعباس

بقلم عاشور عبد الكريم
المواطن في رحلة البحث عن مخدر الأسنان بولاية سيدي بلعباس
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اشتكى العديد من المرضى المتوجهين لعيادات المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لسيدي بلعباس من الإنعدام التام لمخدر الأسنان لاكتر من 20 يوم. كما تعتبر هذه المادة أساسية في علاج المريض و ان طبيب الاسنان اصبح غير قادر على العمل بدونه مما شكل قلق كبير لدى المواطنون .

في حين  حاولنا الإتصال بمسؤولة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي بلعباس غير انها لم ترد على انشغلات المرضى لمعرفة اسباب الحقيقة وراء اختفاء هذه المادة الأساسية”مخدر الاسنان”

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961738
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