الموافقة المبدئية على النصوص المقترحة لتنظيم جامع الجزائر

وافق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، مبدئيا على النصوص المقترحة لتنظيم جامع الجزائر على المستويين العلمي والإداري، ووضعه تحت وصاية الوزير الأول.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون أسدى بشأن تنظيم جامع الجزائر وسيره، التوجيهات والتعليمات بضرورة استكمال كلّ الجوانب الخاصة بتسلّم مختلف الهياكل، المكوّنة لهذا الصرح وإتمام تجهيزه، وفق معايير الجودة، التي تقتضيها مكانة هذه المؤسسة الروحية.

كما أمر رئيس الجمهورية برفع مستوى تكوين المسيرين، والإطارات المكلفين، بخدمة هذا الصرح، بالتعاون مع مختلف الشركاء، ذوي الخبرة في تسيير منشآت مماثلة.