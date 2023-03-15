الموافقة بالإجماع على إقتناء شركة سونلغاز لأسهم وفاق سطيف

صادق أعضاء مجلس إدارة وفاق سطيف على الحسابات الاجتماعية لنسبة 2022 لتسهيل مهمة شركة سونلغاز.

وكشفت إدارة وفاق سطيف، عبر بيان لها، اليوم الأربعاء، عن إتمام الإجراءات.

وفي هذا الشأن، قال رئيس مجلس إدارة النادي عبد الحكيم سرار في تصريحه الذي نقلته الصفحة الرسمية للنادي “تم اليوم عقد مجلس إدارة وفاق سطيف، للموافقة على الحسابات الاجتماعية 2022، و تمت الموافقة بالإجماع، الأمر الذي يدل على نيته للسماح لمجمع سونلغاز لاقتناء أسهم النادي”.

كما أضاف عبد الحكيم سرار “أشكر أعضاء مجلس الإدارة، والملف سيكون يوم الأحد لدى مديرية مجمع سونلغاز”.

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