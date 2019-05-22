الموافقة على إنجاز 21  مشروعا في مجال التسلية والترفيه بورقلة

حظي 21 مشروعا إستثماريا في مجال التسلية والترفيه بالموافقة من قبل اللجنة الولائية المختصة بولاية ورقلة.

حسبما علم اليوم الأربعاء من مديرية الصناعة و المناجم، فإن تلك المشاريع تندرج في إطار الإستثمار الخاص، على مستوى كل من بلديتي سيدي خويلد و تقرت.

حيث تحصل في هذا الإطار 14 مستثمرا على رخص البناء من أجل تجسيد مشاريعهم، مع انطلاق ستة مستثمرين في الأشغال إلى غاية شهر ماي الجاري.

في حين يجري إستكمال الإجراءات الإدارية و التقنية اللازمة، لمباشرة باقي المستثمرين لمشاريعهم.

و تضاف تلك المشاريع الجديدة إلى 14 فندق سياحي مصنف ما بين 3 و 4 نجوم، تمت الموافقة عليها خلال السنتين الأخيرتين.

وينتظر أن تساهم مشاريع التسلية و السياحة في تلبية الطلب المتزايد للعائلات، بخصوص توفير فضاءات الراحة و الترفيه و تخفيف العجز “الكبير” المسجل في هذا المجال.

لاسيما و أن الحاجة لمثل هذه الفضاءات تزداد، مع اقتراب العطل المدرسية و فصل الصيف.