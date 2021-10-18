الموافقة على اعتماد السفراء الجدد للجزائر لدى كل من الأردن وزامبيا والنرويج

وافقت حكومات كل من الأردن، زامبيا والنرويج على اعتماد السفراء الجدد للجزائر لديها، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح نفس المصدر أن الحكومة الأردنية وافقت على اعتماد محمد الشريف كورطة سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية لدى المملكة الأردنية الهاشمية.من جهتها، وافقت الحكومة الزامبية على اعتماد أحمد سعدي سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر لدى جمهورية زامبيا.

كما وافقت الحكومة النرويجية على اعتماد مقدم بافضل سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر لدى مملكة النرويج.