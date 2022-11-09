الموافقة على اعتماد سفراء جدد للجزائر بإثيوبيا ورومانيا والبرتغال

وافقت حكومة إثيوبيا الفدرالية وحكومة رومانيا وكذا جمهورية البرتغال على اعتماد السفراء الجدد للجزائر.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. فقد وافقت حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية على اعتماد محمد الأمين العباس. سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وأضاف البيان، أن حكومة رومانيا وافقت على اعتماد عبد المجيد نعمون، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى رومانيا.

كما وافقت حكومة الجمهورية البرتغالية على اعتماد شكيب رشيد قايد. سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية البرتغالية.