الموافقة على اعتماد سفراء للجزائر بالمملكة المتحدة وماليزيا وأغوندا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد 3 سفراء للجزائر بكل من ماليزيا، المملكة المتحدة وأوغندا.

وحسب بيان وزارة الخارجية فلقد وافقت الحكومة الماليزية على اعتمادسعد معاندي, سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى ماليزيا.

كما وافقت الحكومة البريطانية على اعتماد لوناس مقرمان, سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

وأضاف ذات البيان، عن موافقة لحكومة الأوغندية على اعتماد شريف وليد, سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أوغندا.