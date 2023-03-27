الموافقة على اعتماد سفيري الجزائر لدى ألمانيا وغواتيمالا

وافقت الحكومة الغواتيمالية على اعتماد بلقاسم بلقايد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غواتيمالا مع الإقامة بمكسيكو، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الاثنين.

وفي بيان آخر للهيئة ذاتها، فقد وافقت الحكومة الألمانية على اعتماد العربي الحاج علي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ألمانيا الفدرالية.

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