الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية قبرص

وافقت الحكومة القبرصية على تعيين رشيد بلباقي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية قبرص مع الإقامة ببيروت.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن حكومة جمهورية قبرص وافقت على تعيين رشيد بلباقي. سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية قبرص مع الإقامة ببيروت.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور