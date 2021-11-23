الموافقة على اعتماد عبد العزيز جراد سفيرا للجزائر لدى السويد

وافقت الحكومة السويدية على اعتماد عبد العزيز جراد سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة السويد، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وافقت الحكومة السويدية على اعتماد عبد العزيز جراد سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة السويد. كما جاء القرار في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بتاريخ 24 جوان من السنة الجارية، استقالة حكومته لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما قال جراد “أقدم لكم اليوم سيدي رئيس الجمهورية استقالتي من منصبي كوزير أول، واستقالة أعضاء الحكومة”. و”أود أن أغتنم هذه المناسبة، لأتقدم إليكم أصالة عن نفسي وباسم أعضاء الحكومة عن بالغ الامتنان.”

و”جزيل الشكر عن الثقة التي وضعتموها في كل واحد منا”. كما “لا يفوتني أن أؤكد لكم تمام مساعدتي ودعمي للمسعى الذي تقومون به من أجل تجسيد برنامجكم الطموح. الواعد لبناء الجزائر الجديدة”.

ويأتي تقديم الوزير الأول، جراد، استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور حسب بيان رئاسة الجمهورية. كما جاء بعد الإعلان الرسمي للنتائج النهائية للانتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني “التشريعيات”، من طرف المجلس الدستوري.

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