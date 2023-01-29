الموافقة على اعتماد 3 سفراء جدد للجزائر

وافقت حكومة إمارة موناكو على اعتماد سعيد موسي, سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى إمارة موناكو, مع الإقامة بباريس.

وحسب ما ورد اليوم الأحد، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فإن حكومة إمارة أندورا وافقت هي الأخرى على اعتماد سعيد موسي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى إمارة أندورا، مع الإقامة بباريس.

وفي المقابل، وافقت حكومة جمهورية كوستاريكا على اعتماد بلقاسم بلقايد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوستاريكا، مع الإقامة بمكسيكو.