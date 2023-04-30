الموافقة على اعتماد 3 سفراء للجزائر

وافقت الحكومة البلغارية على اعتماد مسعود مهيلة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بلغاريا. حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يوم الأحد.

كما وافقت الحكومة الكرواتية على اعتماد نخلة كشاشة سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كرواتيا. حسب ما أفاد به بيان للوزارة ذاتها.

ومن جهتها، وافقت الحكومة الكاميرونية على اعتماد عبد الله بوكماش سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الكاميرون. حسب ما أفاد به بيان من القطاع ذاته.