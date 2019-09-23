الموافقة على القانون التمهيدي لمشروع القانون المتعلق بالمحروقات

خلص إجتماع مجلس وزاري مشترك اليوم الإثنين بالموافقة على القانون التمهيدي على الصيغة التمهيدية لمشروع القانون المتعلق بالمحروقات.

وحسب ما تقرر في الاجتماع الوزاري المشترك رئاسة الوزير الاول نورالدين بدوي سيتم عرض القانون للمصادقة خلال اجتماع الحكومة

هذا وقد تم تخصيص الإجتماع لدراسة مخطط تطوير نشاط شركة سوناطراك وأيضا المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالمحروقات.

وحضر الإجتماع كل من وزراء المالية والطاقة والصناعة إضافة إلى الأمين العام للحكومة وكذا الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك.

وخلال الإجتماع قام الرئيس المدير العام لسوناطراك بعرض مشروع القانون الجديد للمحروقات وكذا مخطط تطوير شركة سوناطراك 2020- 2030.

ويهدف يهدف مشروع القانون الجديد الى توفير نظام قانوني ومؤسساتي وجبائي مستقر ومحفز لاستثمار في ميدان المحروقات على المدى الطويل.

مع إبقاء على قاعدة 51/49 فيما يتعلق بالإستثمارات،وسيوسع مشروع هذا القانون من استغلال المحروقات الى اعماق الساحل offshore .

كما قام الرئيس المدير العامن لسوناطراك بعرض ودراسة إسترتيجية الجديدة لتطوير المحروقات في الجزائر على المدى البعيد والمتوسط وأيضا القريب.

هذا وقد ترأس اليوم الوزيرالاول نورالدين بدوي اجتماعا لمجلس وزاري مشترك خصص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المحروقات ومخطط تطويرنشاط شركة سوناطراك.

Com CIM 23-09-2019 en arabe