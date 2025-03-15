الموافقة على المخطط الدائم لحفظ مدينة ندرومة العتيقة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 15 قرارا مشتركا يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لمدينة ندرومة العتيقة.

واكدت الوزارة في بيانها أن هذا القرار يُشكل هذا القرار محطة هامة في مسار الحفاظ على المواقع التاريخية بولاية تلمسان”.

وتعتبر مدينة ندرومة العتيقة شاهداً على عراقة الحضارة الإسلامية، حيث تحتضن العديد من المعالم التاريخية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

كما أن هذا القرار جاء استجابةً للحاجة الملحة إلى صون هذا الإرث الثقافي الفريد، باعتباره جزءاً أصيلاً من الهوية الجزائرية.

وأضاف البيان أن المخطط الذي تمت المصادقة عليه يشمل مجموعة من التدابير الرامية إلى ترميم وحماية النسيج العمراني للمدينة، إلى جانب تأهيل البنية التحتية وتحديث المرافق العامة، مما يضمن استدامة هذا المعلم التاريخي.

والإشارة إلى أن مدينة ندرومة العتيقة مدرجة ضمن القائمة الإرشادية لمنظمة اليونسكو وتواصل وزارة الثقافة والفنون جهودها لاعتمادها ضمن قائمة التراث العالمي.