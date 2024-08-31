الموافقة على انضمام الجزائر إلى  بنك “بريكس”

قالت رئيسة بنك التنمية لمجموعة بريكس ديلما روسيف اليوم السبت إنّ الجزائر حصلت على تفويض للانضمام إلى البنك.

ونقلاً عن وكالة “رويترز” للأنباء، ذكرت روسيف للصحافيين على هامش الاجتماع السنوي التاسع للبنك في كيب تاون “نجري عملية للسماح بضم أعضاء جدد إلى البنك وحصلت الجزائر على تفويض لتصبح عضوا بالبنك”.

وكانت مجموعة بريكس، قد أسست البنك التنموي متعدد الأطراف في 2015. وتتألف هذه المجموعة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

ووافق بنك “بريكس” على ضم كل من بنغلادش، مصر، الإمارات والأوروغواي في 2021 في إطار حملة للتوسع.