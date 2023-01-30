الموافقة على انضمام هذه الجمعيات إلى إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

تمت الموافقة على طلب انضمام كل من الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، والمؤتمر البرلماني الدولي وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الى اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بصفة مراقب.

وجاء ذلك خلال أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

للاشارة سيعتمد مساء اليوم، البيان الختامي للدورة ال17 لمؤتمر الاتحاد وكذا “إعلان الجزائر” الصادر عن الدورة.

للتذكير استؤنفت اليوم، اعمال الدورة ال17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة.