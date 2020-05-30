الموافقة على تخفيف الزيادات على الرسوم السيارات

وافقت اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني على إدخال تعديلين في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي ينتظر أن يعرض للمصادقة غدا الأحد.

وافقت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني على إحداث تعديلين في مشروع قانون المالية التكميلي لـ2020 والذي من المنتظر عرضه غدا للمصادقة.

وينص التعديل على تخفيف الزيادات على الرسوم الخاصة بالسيارات السياحية الصغيرة

وجاءت الإقتراحات بالنسبة للسيارات السياحية ذات محرك ديازال سعة الاسطوانة حتى 1200 سم3 حدد الرسم بـ 100 ألف دينار بعد أن كان 200 ألف دينار

بينما السيارات السياحية ذات محرك ديازال سعة 1200 سم3 وتقل عن 1600 سم3 فقد حدد الرسم بـ 150 ألف دينار بعد أن كان 800 ألف دينار.

في حين إقترحت اللجنة رفع الرسوم على السيارات ذات المحركات الكبيرة من أجل تعويض الفارق وكونها موجهة للرفاهية والأثرياء.

خصوصا المادة المتعلقة برفع الرسوم على المحروقات.

وعدلت اللجنة أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع التي تحدد تعريفة الرسم على السيارات الجديدة أو المقتناة محليا.

أين أصبح الرسم على السيارات السياحية ذات محرك بنزين بسعة أسطوانة تفوق 800 سم3 وتقل عن 1600 سم3 يبلغ 100 ألف دينار بعد أن كان 250 ألف دينار.

كما حدد الرسم على السيارات ذات محرك بنزين سعة الأسطوانة تفوق 1600 سم3 وتقل عن 1800 بـ 250 ألف ألف دينار بعد أن كانت 450 ألف دينار.

ومن المنتظر أن يعرض مشروع قانون المالية التكميلي للتصويت غدا بالمجلس الشعبي الوطني بعد رفض معظم الإقتراحات التي تم التقدم بها خلال المناقشة الأسبوع الماضي.

وللإشارة فقد تم الموافقة على إقرار هذا التعديل أمس الجمعة في ختام اجتماع لجنة المالية مع وزير المالية بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان.