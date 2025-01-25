الموافقة على ترشح المحكمة الدستورية لاستضافة مؤتمر الهيئات الدستورية الإفريقية

وافق المكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، المجتمع في دورته الـ18 بالعاصمة المصرية القاهرة، بالإجماع، على ترشح المحكمة الدستورية الجزائرية لاستضافة الدورة الـ19 للمكتب التنفيذي، المزمع عقدها في شهر جانفي 2026.

وجاء في بيان للمحكمة الدستورية: “في دورته الثامنة عشر، يوافق المكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. بالإجماع. على ترشح المحكمة الدستورية الجزائرية لاستضافة الدورة التاسعة عشر للمكتب التنفيذي المزمع عقدها في شهر يناير من سنة 2026”.