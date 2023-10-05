الموافقة على تشغيل الخط البحري الجزائر-دلس.. وخطوط جديدة قريبا

قال وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، إن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تعمل بالتنسيق مع السلطات المينائية ل”دراسة اقتراح تشغيل بعض الخطوط البحرية الداخلية.

وأوضح وزير النقل خلال جلسة علنية مخصصة للاسئلة الشفوية بأن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنه من بين هذه الخطوط، الخط البحري الذي يربط الجزائر العاصمة بمدينة دلس”.

وأضاف المسؤول الأول عن قطاع النقل في البلاد، أن هناك “موافقة مبدئية للمقترح وتعهد بوضع هياكل استقبال المسافرين خلال الصيفية القادمة”.

اتخاذ جملة من الاجراءات لإنشاء خطوط بحرية داخلية

كما كشف وزير النقل أنه تم اتخاذ جملة من الاجراءات لإنشاء خطوط بحرية داخلية لنقل المسافرين عبر المدن الساحلية، مع تسخير مختلف الامكانيات لتطوير هذا النمط من النقل قصد فك الخناق عن الطرقات.

وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اطار تجسيد استراتيجية تطوير نمط النقل البحري للمسافرين.