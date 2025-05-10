الموافقة على تعيين سفيرين جزائريين لدى قبرص والإكوادور

وافقت حكومة قبرص على تعيين كمال بوشامة، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية قبرص، مع الإقامة ببيروت،.

كما وافقت حكومة الإكوادور على تعيين فاروق بن مختار، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لدى جمهورية الإكوادور مع الإقامة بكاراكاس، وفق ما أفاد به، اليوم السبت. بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور