الموافقة على مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بتامدة أُوقمون بتيزي وزو

وافق مجلس الوزراء، اليوم الاحد، على مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتامدة أُوقمون ببلدية إفليسن بولاية تيزي وزو.

على أن تكون الدراسات التقنية عميقة ودقيقة خاصة فيما يتعلق بالتموين بالطاقة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فلقد امر الرئيس عبد المجيد تبون، وزير الريّ بالتنسيق مع وزير الطاقة للاتفاق النهائي حول المراحل التقنية.

وترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا تخصّ تمويل المؤسسات الناشئة، لتقليص آجال مرور السلع المستوردة عبر الموانئ، متابعة تقدم عملية الرقمنة، وكذا مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتامدة أوقمون، بتيزي وزو.