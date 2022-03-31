الموافقة على ملحق عقد بين سوناطراك و”بي اش بي” بتروليوم و”إيني”

صدر في العدد 20 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق عقد بين سوناطراك وشركتي “بي اش بي” بتروليوم وإيني.

وحسب المصدر، فإن الأمر يتعلق بالمرسوم الرئاسي رقم 22-114 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 16 مارس الجاري. والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 14 بالعقد المؤرخ في 24 جويلية 1989. للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسميين “غورد اللوح” (الكتلة : 401 أ) وسيف فاطمة (الكتلة: 402 أ)

وأضاف المصدر، أنه تم إبرام هذا الملحق بالجزائر في 8 فيفري الماضي بين كل من الشركة الوطنية سوناطراك “شركة ذات أسهم” و شركتي “بي اش بي بتروليوم (أنترناشيونال أكسبلوريشن) “ب.ت.ي ل.ت.د” و”إيني ألجيريا أكسبلوريشن ب.ف”.