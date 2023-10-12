الموافقة على منح رخصة إستثنائية لحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء

وافقت الوزارة الأولى على طلب حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء برخصة إستثنائية للناجحين في في مسابقات التوظيف.

وحسب المراسلة التي تحوز النهار اونلاين على نسخة منها ردت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على طلب حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء برخصة إستثنائية لمشاركة بعض الناجحين في مسابقات التوظيف ووضعهم تحت تصرف مؤسسات جامعية اخرى بالقبول.

وأعلمت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في ذات المراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قيولها منح الرخصة الإستثنائية حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء.

وفي ذات السياق أكدت المراسلة ان المترشحين الناجحين تم تعيينهم كمتربصين وملتزمون بتأدية مهامهم لمدة سنة وفقا للمادة 16 من المرسوم 130-08 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.

حيث ان نتائج مسابقة التوظيف للإلتحاق برتبة استاذ مساعد قسم ب والمنظمة من طرف تم مراسلة الوزارة من قبل هذه الفئة من اجل التحويل إلى جامعات اخرى.

وأوضحت مراسلة أن حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء ناشدوا بالتكفل بالوضعية الإجتماعبة الحرجة لهذ الفئة على ان تتم تسوية وضعيتهم المهنية بعد ترسيمهم عن طريق التنقل إلى هذه المؤسسات الجامعية.