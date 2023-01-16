المواقع المجندة لصالح المخزن لن تزعزع العلاقات الجزائرية الموريتانية

أصدرت سفارة الجزائر في موريتانيا، بيانا صحفيا، نددت فيه بالشحن الإعلامي الذي تقوم به وسائط إعلامية تحمل إسماء موريتانية وتابعة لدولة معادية للجزائر .

ووفقا لبيان السفارة الجزائرية، فإن هذه المواقع الالكترونية تقوم بتطبيق أجندات معادية في محاولة للإضرار بالمصالح المشتركة والمتنامية بين الجزائر وموريتانيا، كما تستغل حرية الصحافة التي تكفلها الدولة الموريتانية للتدخل الخارجي في المشهد الإعلامي لدولة ذات سيادة.

وأضافت السفارة في السياق ذات صلة:”هذه الوسائط الساخنة، هي من زمن آخر، على وجه التحديد، وهي من العار المدان ويجب أن تكافحه المؤسسات المعنية، لأنه تدخل خارجي في المشهد الإعلامي لدولة ذات سيادة، في بلد يضمن اليوم حرية الصحافة، ويشم رائحة الاستغلال المقزز من جانب العملاء الخارجيين المعتادين على شراء الضمائر والرشى”.

وذكّر بيان السفارة في الأخير، بأن “موريتانيا والجزائر دولتان متجاورتان وشقيقتان يجمعهما تاريخ لا تشوبه شائبة ومستقبل واعد، ولا شيء يمكن أن يزعج هذا المصير، ولا أن يحبطه، ولأن هذا المستقبل المشترك بين البلدين قائم على الاحترام المتبادل، وعلى التعاون بحسن نية، وعلى المصالح المشتركة لمنفعة الشعبين، وهو بكل هذا، يضر بطرف معين عالق في أحلامه التوسعية الخيالية.”