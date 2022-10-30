قناة النهار المواقف العشوائية للحافلات وإنشاء مواقف غير مرخصة.. الخطر يحدق بالمسافرين بقلم قناة النهار نشر في 30 أكتوبر 2022 - 22:24 الجزائر شارك غرِّد أرسل 10 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/y8Zop الجزائر اقرأ أيضا مستغانم : عمي عبدالله .. متقاعد سبعيني وهب بقي وقته لتزيين حديقة عين تادلس قناة النهار 14 أكتوبر أزيد من 10 آلاف دج.. متوسط تكلفة غداء الموظف لمدة شهر قناة النهار 14 أكتوبر "طالع هابط: الشيخ النوي.. " هذو ماشي بشر ويلعبوا بأرواح الناس قناة النهار 09 أكتوبر جزائريون: فنانة تشكيلية برعت وتميزت في فن الرسم قناة النهار 17 أكتوبر فاسألوا : الكلمة الطيبة قناة النهار 19 أكتوبر رئيس الجمهورية يؤكّد ضرورة تسريع وتيرة العمل القضائي بما يتماشى والحياة الإقتصادية الجديدة قناة النهار 16 أكتوبر حجز مايزيد عن 52 قنطار من مادة الفرينة موجهة للمضاربة والإحتكار بالوادي قناة النهار 14 أكتوبر قوجيل يشرف على محاضرة تاريخية حول الثورة التحريرية قناة النهار 25 أكتوبر محمد شرفي: نسبة المشاركة في بجاية 23.94 وتيزي وزو 23.14 على الساعة 17 سا قناة النهار 15 أكتوبر طالع هابط: شاهد غياب المسؤولية وكيف يتم هدر أموال الشعب في حاسي مسعود قناة النهار 30 أكتوبر