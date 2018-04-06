الموب تحسم الداربي البجاوي وتنفرد بصدارة الرابطة الثانية

حسم فريق مولودية بجاية داربي “يما قورايا” ضد غريمه شبيبة بجاية بنتيجة هدفين دون رد أمسية اليوم الجمعة.

في لقاء الجولة ال25 من الرابطة الوطنية المُحترفة الثانية موبيليس، وسجل ثنائية الموب اللاعب قادري في الدقيقتين ال22 وال49.

وتعادل شباب عين الفكرون ضد الضيف مولودية العلمة بهدفين لهدفين وتقاسم سريع غليزان النقاط مع ضيفه أمل بوسعادة بهدف لهدف.

وفازت جمعية عين مليلة على الضيف جمعية وهران بهدفين لهدف وبنفس النتيجة تغلب رائد القبة على ضيفه غالي معسكر.

وحسم شباب باتنة لقاءه ضد شبيبة سكيكدة بنتيجة هدفين لهدف فيما فازت جمعية الشلف على مولودية سعيدة بهدف وحيد.

وسحق وداد تلمسان ضيفه أهلي برج بوعريريج بخماسية كاملة مُقابل هدف وحيد.

وبعد نتائج اليوم إنفردت مولودية بجاية بالصدارة ب49 نقطة وبفارق نقطة عن جمعية عين مليلة و3 نقاط عن شبيبة بجاية.