الموب تفوز بثلاثية وعين مليلة تسقط في سعيدة

فازت اليوم مولودية بجاية على الضيف شباب عين الفكرون بثلاثية لهدف في الجولة ال24 من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس.

وتعادل سريع غليزان ضد مُضيفه مولودية العلمة بهدف لهدف فيما فاز وداد تلمسان على أمل بوسعادة بهدفين لهدف.

وتغلب أهلي برج بوعريريج على غالي معسكر بثنائية دون رد فيما خسر رائد القبة ضد المُضيف شباب باتنة بهدف وحيد.

وعادت شبيبة بجاية بالتعادل من وهران ضد الجمعية بهدف لهدف بينما تغلبت مولودية سعيدة على أمل عين مليلة بهدفين نظيفين.

وإنتهت القمة بين شبيبة سكيكدة والضيف جمعية الشلف بالتعادل السلبي.

وبعد نتائج اليوم تقاسما فريقي مولودية وشبيبة بجاية الصدارة ب46 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الثالث أمل عين مليلة.