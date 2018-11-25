الموب والبرج الأعنف في مرحلة الذهاب والساورة صاحبة اللعب النظيف

أسدل الستار عن مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، والتي عرفت تتويج فريق إتحاد العاصمة باللقب الشتوي بالرغم من إمتلاكه مباراة متأخرة واحدة أمام وفاق سطيف.

وعرفت المرحلة الأولى من البطولة توجيع العديد من الإنذارات من طرف أصحاب البذلة السوداء لمختلف لاعبي الأندية الـ16 المشاركة في القسم الأول.

وأشهر حكام البطولة 438 إنذار و 18 بطاقة صفراء في 119 مباراة لعبت لحد الآن (في إنتظار مواجهة إتحاد العاصمة ووفاق سطيف).

وإحتل فريقي مولودية بجاية وأهلي برج بوعريريج ترتيب أعنف الأندية خلال مرحلة الذهاب برصيد 34 إنذار لكل فريق ، فيما يحتل فريق شبيبة الساورة صدارة ترتيب الأندية الأقل تلقيا للبطاقات الصفراء بـ14 بطاقة فقط.

حصيلة الإنذارات وحالات الطرد في مرحلة الذهاب حسب الأندية:

إتحاد العاصمة 27 إنذار ، 0 حالة طرد

شبيبة القبائل 24 إنذار ، طرد واحد تيزي بوعلي

نصر حسين داي، 24 إنذار ، 2 حالات طرد علاتي ، خياط

شبيبة الساورة : 14 إنذار ، طرد واحد بوسماحة

وفاق سطيف : 18 إنذار ،2 حالات طرد، زغبة و دراوي

مولودية الجزائر : 33 إنذار ، 2 حالات طرد ، عزي، أمادا

نادي بارادو: 27 إنذار، 0 حالة طرد

شباب قسنطينة : 24 إنذار ، 2 حالات طرد، حداد وبن عيادة

مولودية وهران : 30 إندار ، 2 حالات طرد معزوزي ةآيت وعمر ( بوشار الأكثر تلقيا للإنذارات بـ 7 بطاقات)

مولودية بجاية : 34 إنذار، 2 حالات طرد بلحسن ، وقادري.

أولمبي المدية : 30 إنذار، 0 حالة طرد

جمعية عين مليلة: 29 إنذار ، 0 حالة طرد

أهلي برج بوعريريج : 34 إنذار ، 2 حالات طرد زرارة ، ملال

إتحاد بلعباس 18 إنذار، 0 حالة طرد

دفاع تاجنانت: 37 إنذار ، 2 حالات طرد مقراني ، وعبد الحفيظ هوقاس

شباب بلوزداد: 35 إنذار ، 0 حالة طرد ( عادل جرار الأكثر تلقيا للإنذارات بـ 7 بطاقات)