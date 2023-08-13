الموت الأسود.. فيروس قاتل ومُعدي ينتشر في الصين

سجلت السلطات الصحية في إقليم منغوليا الداخلية بشمال الصين حالتي إصابة بالطاعون الدبلي أمس السبت.

وجاء في بيان للحكومة، إن الإصابتين الجديدتين هما زوج الحالة الأولى التي تم تسجيلها في 7 أوت الجاري، وإبنتها.

وأشار البيان إلى وضع جميع المخالطين لهم في الحجر الصحي، ولم تظهر عليهم أي أعراض غير طبيعية.

وقالت منظمة الصحة العالمية أن الطاعون الدبلي هو أكثر أنواع الطاعون شيوعا. ويمكن أن يسبب الوفاة إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.

ويعد الطاعون مرضا معديا مميتا إذا لم يتم علاجه، وينتج عن بكتيريا يطلق عليها اسم “يرسينيا”. تعيش في بعض الحيوانات وخصوصا القوارض والبراغيث.

ويمثل “الطاعون الدبلي” النوع الأكثر شيوعا للمرض الذي تصاحبه أعراض كتورم العقد اللمفاوية في مناطق الفخذين والإبطين والرقبة. وتكون مؤلمة، وتتطور بشكل متسارع في الأسبوع الأول بعد الإصابة.

وهناك أعراض أخرى للمرض قد تتضمن أيضا الحمى والقشعريرة، بالإضافة إلى الصداع والتعب وآلام في العضلات.

كذلك قد يؤثر هذا الطاعون على عمل الرئتين، الأمر الذي يسبب سعالا وآلاما بالصدر وصعوبة في التنفس.

وفي بعض الحالات، تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم وتسبب “إنتانا” أو “تسمما”، يمكن أن يحدث تلفا في الأنسجة، وفشلا في الأعضاء.

يمكن للشخص أن يلتقط العدوى بهذا الطاعون من لسعات البراغيث الحاملة للمرض، وكذلك لمس الحيوانات المصابة به كالجرذان والفئران.

كما ينتقل المراض من خلال استنشاق قطرات صادرة عن جهاز تنفسي لشخاص أو حيوان مصاب بالطاعون.

ويحذر الخبراء من أن هذا الطاعون قد تصاب به القطط والكلاب إن تعرضت للسعات البراغيث، أو أكلت قوارض مصابة به.

وأخيرا بمقدور الطاعون أن ينتقل من جسد شخص متوفى لأولئك الذين يتعاملون مع الجثة كمن يحضرونها مثلا للدفن.

ويعد العلاج الفوري بالمضادات الحيوية أمرا بالغ الأهمية، علما أن المرض غالبا ما يكون قاتلا في حال إهماله.