الموت المفاجئ أو السكتة القلبية خطر جديد يهدد الجزائريين وهذه أسبابه

الوطني
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الموت المفاجئ أو السكتة القلبية خطر جديد يهدد الجزائريين وهذه أسبابه
بقلم نسرين محفوف

قال البروفيسور جمال الدين نيبوش، إنّ الموت المفاجئ او السكتة القلبية خطر جديد يهدد الجزائريين خاصة فئة الشباب.

وأشار رئيس مصلحة طب الأمراض القلبية بالمركز الإستشفائي بحسين داي، أن أسباب السكتة القلبية كثيرة كالمخدرات والضغط النفسي والنمط الغذائي.

وأوضح أن 14%  من الجزائريين مصابون بالسكري، و 30% بارتفاع ضغط الدم.

وأشار أن التكفل بمرضى القلب في الجزائر يشهد تحسنا في السنوات الأخيرة والإمكانيات الطبية من تجهيزات ووسائل متوفرة.

وأفاد أن جراحة القلب تطورت خلال العشر سنوات الأخيرة خاصة في القطاع الخاص.

وقال “ما تزال توجد بعض النقائص بالرغم اننا نقوم بعمليات جراحية صعبة ودقيقة  لم تكن متاحة سابقا”.


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