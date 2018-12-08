الموت يخطف ​أكرم تلاوي من “باب الحارة”

توفي الممثل السوري ​أكرم تلاوي​ اليوم عن عمر يناهز الـ 63 عاما بعد سويعات من إجرائه عملية على القلب بدمشق.

ولد الراحل في دمشق عام 1955 وتخرج في كلية التربية قسم علم نفس وانضم لنقابة الفنانين السوريين عام 1985.

وقدم أول أدواره التلفزيونية بمسلسل “عز الدين القسام” عام 1981، شارك خلال مسيرته الفنية بالعديد من العروض المسرحية.

منها “فرعون لا يشبه الفراعنة” و”مقابلة صحفية في بوينس آيرس” و”الدب والخطوبة”.

وفي رصيده العديد من الأعمال التلفزيونية المهمة منها “قلوب دافئة” و”أخوة التراب” و”تمر حنة” .

و”ليالي الصالحية” و”الخط الأحمر” و”قمر بني هاشم” و”آخر أيام الحب” و”باب الحارة” و”صدق وعده” و”زمن البرغوت” و”خان الدراويش” و”جنان نسوان”.