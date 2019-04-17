الموت يغيب الكاتب والمسرحي عزيز شواقي

توفى مساء أمس الثلاثاء، الكاتب والمسرحي الجزائري عزيز شواقي بباريس عن عمر ناهز الـ67 عاما إثر سكتة قلبية .

ولد الفنان عزيز شواقي بتيزي راشد في تيزي وزو، وبدأ مشواره الفني كعازف موسيقى الروك عندما كان بالجامعة .

قبل أن يصدر أول رواية له بعنوان “باية” سنة 1988 والتي تم إقتباسها في عمل مسرحي بفرنسا عام 1991 .

وترك الفقيد العديد من المؤلفات من بينها “البرتقال” 1997 و”النسر”2000 “نجمة الجزائر” 2002

التي إقتبسها المخرج رشيد بن حاج في عمل سينمائي سنة 2016، كما ألف مع فابريس بن شاوش سيناريو فيلم “تيمقاد” في عام 2017.