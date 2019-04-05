الموت يغيب المجاهد سي منصور بوداود

إنتقل إلى رحمة الله المجاهد والضابط الأسبق لجيش التحرير الوطني،محمد أرزقي بوداود المعروف بإسم سي منصور ليلة الخميس إلى الجمعة.

عن عمر يناهز 93 سنة بمستشفى بباريس إثر إصابته بمرض, وفق ما أفادت به وكالة الأنباء نقلا عن أقاربه .

وسيصل جثمان المرحوم غدا السبت على الساعة 13سا،إلى مطار هواري بومدين الدولي، أين سيوارى الثرى يوم الأحد بعد صلاة الظهر بمقبرة بوزريعة.

ولد سي منصور بوداود سنة 1926 بتاورقة ببومرداس، إنضم لحزب الشعب الجزائري سنة 1943، وإلتحق بالمنظمة السرية بالجزائر العاصمة سنة 1947.